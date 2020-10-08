ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У президента Киргизії заявили, що він перебуває в Бішкеку

Бішкек, Четвер 08 жовтня 2020 11:45
У президента Киргизії заявили, що він перебуває в Бішкеку
Фото: Сооронбай Жеенбеков (t me sooronbai_zheenbekov)
Автор: РБК-Україна

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков залишається в Бішкеку. Інформація про те, що кудись виїхав, не відповідає дійсності.

Про це заявила його прес-секретар Толгонай Стамалієва, передає "РИА Новости".

За її словами, Жеенбеков особисто проводить переговори з політичними силами.

"Усі сили спрямовані на те, щоб повернути все в правове русло", - зазначила Стамалієва.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Киргизії Омурбек Суваналієв заявив, що місцезнаходження Жеенбекова невідомо, як і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. У зв'язку з цим прикордонна служба закрила кордони Киргизії та не випускає з країни високопоставлених чиновників.

Раніше також повідомлялося, що місцевий парламент запустив процедуру імпічменту президента.

З початку тижня Киргизію охопили протести проти результатів парламентських виборів. ЦВК скасувала їх, але в ході протестів у відставку пішла низка урядовців. На сьогодні президент фактично не контролює владу, за неї борються опозиційні партії, які вже створили дві координаційні ради, а також захоплюють владу на місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КиргизияпротестПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся