Президент Узбекистану Мірзійоєв вступив на другий термін
Фото: президент Узбекистану Шавкат Мерзієв (facebook.com/Mirziyoyev)
Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв вступив на другий термін президентських повноважень. Сьогодні, 6 листопада, відбулася його інавгурація, на якій він склав присягу згідно зі статтею 92 Конституції Республіки Узбекистан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Республіки Узбекистан.
У церемонії в Ташкенті взяли участь члени Сенату і депутати законодавчої палати Олій Мажліса (парламенту), керівники державних і громадських організацій, представники дипломатичного корпусу, вітчизняних і зарубіжних ЗМІ.
За підсумками голосування 24 жовтня Шавкат Мірзійоєв був обраний на пост президента Республіки Узбекистан, набравши 80,12% голосів виборців.