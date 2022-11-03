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Президент и глава Минобороны Греции прибыли в Киев

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Киев, Четверг 03 ноября 2022 09:38
Президент и глава Минобороны Греции прибыли в Киев Фото: президент Греции Екатерина Сакелларопулу (presidency gr)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны страны Никос Панайотопулос сегодня, 3 ноября, прибыли с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Skai.

"Президент республики Екатерина Сакелларопулу находится в Киеве, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

В то же время планируется, что глава Минобороны Греции проведет личную встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Напомним, греческие СМИ сообщали, что президент и министр обороны посетят столицу Украины и объявят о пакете военной помощи. Он будет включать в себя БМП-1 и дополнительные 155-мм боеприпасы.

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