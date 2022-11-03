Президент и глава Минобороны Греции прибыли в Киев

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны страны Никос Панайотопулос сегодня, 3 ноября, прибыли с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Skai.

" Президент республики Екатерина Сакелларопулу находится в Киеве, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

В то же время планируется, что глава Минобороны Греции проведет личную встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Напомним, греческие СМИ сообщали, что президент и министр обороны посетят столицу Украины и объявят о пакете военной помощи. Он будет включать в себя БМП-1 и дополнительные 155-мм боеприпасы.

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