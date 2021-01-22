Президент Ради ЄС телефоном закликав Путіна звільнити Навального

Фото: Шарль Мішель (flickr.com/nato)

Президент Ради Європи Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним підняв тему арешту Олексія Навального. Мішель закликав російську владу негайно звільнити опозиціонера з ізолятора.

Про це глава Ради Європи написав на сторінці у Twitter.

"В сьогоднішній розмові з Путіним я підтвердив, що Євросоюз єдиний у своєму засудженні затримання Навального та закликає до його негайного звільнення", - написав Мішель.

Крім того, президент Євроради закликав Москву провести повне та прозоре розслідування замаху на нього.

Нагадаємо, Навального арештували відразу після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння. Як відомо, причетними до отруєння Навального вважають російські спецслужби.

Також РБК-Україна писало, що російського опозиціонера Навального можуть засудити до 10 років колонії. У Росії зараз розглядають декілька кримінальних справ стосовно Навального.

Додамо, через арешт Навального в Росії анонсували акції протесту. Російська влада вже готується до них.