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Президент про реформування Конституційного суду: це буде війна

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Україна, Неділя 22 серпня 2021 22:03
Президент про реформування Конституційного суду: це буде війна Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що реформування Конституційного суду України буде війною. Оскільки в нашій країні всі реформи проходять через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента телеканалу "Україна".

"Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця - щоб був інший, прозорий суд", - заявив він.

При цьому він додав, що українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим.

"Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права, якщо я навіть просто скажу: дивись, я на тебе подам до суду... Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати - а вони (судді, - ред.) повинні це заслужити", - заявив глава держави.

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