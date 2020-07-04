Президент проінспектував в Одесі держпорт "Южний"

Фото: Володимир Зеленський під час візиту в Одесу (www.president.gov.ua)

Також Зеленський зустрівся з головою торгового порту

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в Одеську область ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проектами компанії "Трансінвестсервіс" (ТІС). Зокрема, глава держави оглянув станцію зернового термінала Neptune Cargill і державний порт "Южний", де також знаходиться суховантаж Trump D, що належить американській компанії.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як повідомлялося раніше, судно було заарештовано в травні 2020 року Печерським судом. Однак, судновласник (компанія з США) повідомляв, що про арешт судна йому нічого не відомо, підстави для затримання судна - не зрозумілі.

У ході робочої поїздки президент також зустрівся з головою торгового порту "Південний" Олександром Олійником, який розповів, що товарообіг порту в першому півріччі 2020-го досяг 10,6 млн т, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, президент проплив повз корабля, який тепер належить американській компанії Pilin Fleet Management.

Нагадаємо, судно Trump D (попередня назва - Seabreeze) українські силовики заарештували у 2018 році в одеському порту "Южний". Суховантаж служив заставою у справі про незаконний видобуток піску земснарядом "Печора" біля берега окупованого РФ Криму.

Останній обшук на судні стався ще 28 квітня 2018 року. Після прокуратура так і не змогла надати докази причетності Seabreeze до злочину, а замість цього тільки відводила суддів і клопотала про скасування судових засідань.

13 травня суховантаж був звільнений з-під арешту рішенням судді Приморського районного суду. Прокуратура АРК оскаржила це рішення, але Одеський апеляційний суд підтвердив законність зняття арешту.

Водночас, Офіс генерального прокурора вже через Печерський суд наклав арешт на неіснуюче судно Seabreeze, що заблокувало "Трампа" в порту "Южний".

У результаті новий власник, який придбав суховантаж, не зміг скористатися законно придбаним майном. У відповідь на дії українських властей компанія Pilin Fleet Management публічно заявив про план звернутися у Посольство США в Україні і робити будь-які дії для відновлення справедливості і припинення порушення її прав в Україні.

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Автор: РБК-Україна