Президент Нігерії заявив, що у країни немає грошей на імпорт продуктів харчування

Фото: Мухаммаду Бухарі (chshop.org)

Нігерія є найбільш густонаселеною країною Африки

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив, що нігерійські фермери повинні виробляти достатньо їжі, щоб люди в країні могли їсти. Він додав, що у Нігерії "немає грошей на імпорт" продуктів харчування.

Про це повідомляє BBC.

Коментарі президента слідують за побоюваннями з приводу відсутності продовольчої безпеки під час пандемії коронавірусу і зростання цін на продовольство в самій густонаселеній країні Африки, якою є Нігерія.

Згідно з Програмою ООН по продовольству і сільському господарству, навіть до кризи COVID-19 фермери не могли задовольнити попит населення Нігерії, що становить близько 200 мільйонів осіб.

Хоча сільськогосподарський сектор залишається основним роботодавцем для населення країни, держава нехтувала ним, оскільки економіка Нігерії була в основному зосереджена на доходи від нафти.

Зазначається, що ціни на продукти харчування в країні виросли з моменту появи пандемії коронавірусу, а доходи уряду сильно постраждали від падіння світових цін на нафту.

При цьому Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка Нігерії, яка є найбільшою в Африці, скоротиться на 1,5% у 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" коронавірусу, якщо її лідери не нададуть пріоритетного значення тестування.

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Автор: Максим Зайченко