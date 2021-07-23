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Президент дав доручення Кабміну, МЗС, Міноборони та СБУ для наближення України до НАТО

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 21:51
Президент дав доручення Кабміну, МЗС, Міноборони та СБУ для наближення України до НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року. Цим рішенням РНБО дала низку невідкладних доручень Кабміну, Міноборони, МЗС, СБУ та іншим держорганам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Згідно з рішенням, Кабмін повинен протягом двох місяців проаналізувати виконання річних нацпрограм під егідою Комісії Україна-НАТО та вжити заходів щодо підвищення їх реалізації. Також уряд повинен опрацювати питання утворення в органах влади окремих структурних підрозділів з питань вступу України до НАТО.

Протягом трьох місяців уряд має опрацювати питання формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО, а також забезпечити перехід на нову систему оборонних закупівель.

Міністерство оборони має вжити заходів з метою невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО.

Крім того, Міноборони разом з МЗС, Держспецзв'язку, СБУ, розвідкою та іншими держорганами має протягом трьох місяців погодити з НАТО питання співпраці з Україною за цілою низкою напрямків, зокрема, участі українських військових у місіях НАТО.

Документ також дає доручення СБУ продовжити супроводження реформи служби, а також підготувати законопроект для оновлення закону про державну таємницю.

Ще декілька доручень під грифом "секретно". Виконання всіх цих доручень має наблизити Україну до членства в НАТО.

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