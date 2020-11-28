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Президент Вірменії поїхав до Москви з приватним візитом

Київ, Субота 28 листопада 2020 11:14
Президент Вірменії поїхав до Москви з приватним візитом
Фото: Армен Саркісян (president.am)
Автор: Олександр Білоус

Саркісян обговорить Карабах з вірменською діаспорою

Президент Вірменії Армен Саркісян у суботу, 28 листопада вирушив до Москви з приватним візитом. Планується обговорити події в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба вірменського президента.

Згідно з повідомленням, Саркісян зустрінеться з представниками вірменської діаспори на території Росії. Він планує обговорити з ними останні події в Нагірному Карабасі і ситуацію у Вірменії в цілому.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

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