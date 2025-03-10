Прессинг Трампа. Для чего США продолжают давление на Украину и что делают с Россией

На прошлой неделе США продолжили силовую дипломатию в отношении Украины и России. В ход пошли как вербальные заявления, так и практические действия.

РБК-Украина рассказывает, как такая активность повлияла на позиции сторон, и что ожидается дальше.

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Уже завтра, 11 марта, состоится встреча украинской и американской переговорных команд в Саудовской Аравии. Планируется подписать многострадальное соглашение о полезных ископаемых, а также обсудить рамки более широкого мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский непосредственно не будет участвовать в переговорах, что неудивительно после его громкой перепалки с Дональдом Трампом в Белом доме на позапрошлых выходных. Украинскую делегацию возглавят председатель ОПУ Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Встрече предшествовала очень сложная для Украины неделя, когда команда Трампа усилила давление на Украину с невиданной силой – как на словах, так и в практической сфере.

Давление Трампа на Украину

В понедельник 3 марта ряд американских медиа сообщили со ссылкой на источники, что США приостановили всю военную помощь Украине. При этом долгое время официального сообщения по этому поводу не было, что вызвало определенное смятение в Украине – вплоть до того, что президент Зеленский в вечернем обращении поручил министру обороны, руководителям разведок и дипломатам связаться со своими соответчиками в США и получить официальную информацию.

Впоследствии таки подтвердилось, что помощь приостановлена. Более того, США прекратили предоставлять Украине свои некоторые разведывательные данные. Как сообщили источники CNN, США продолжают делиться с Украиной теми из них, которые могут помочь ее войскам защитить себя. Однако сократили обмен данными, которые ВСУ могли бы использовать для атак против России.

Не помогло уладить ситуацию и открытое заявление Зеленского в соцсети X о том, что Украина готова "как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир".

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", – заявил Зеленский в заметке.

Он выразил готовность "работать быстро, чтобы закончить войну". И предложил конкретные шаги по этому поводу: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе и на море, "если Россия сделает то же самое".

Это, очевидно, стало реакцией на заявление Трампа, что Зеленский "не готов к миру с участием Америки", сделанное после его ссоры в Вашингтоне.

Впрочем, конструктив на словах мало помог. В обращении к Конгрессу 4 марта Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу. Как потом выяснилось, он имел в виду указанное сообщение в соцсети Х.

Однако, доступ к разведданным и оказание помощи так и не было восстановлено. Вместе с тем, американские чиновники заявляют, что приостановление является временным, однако решение за самим президентом США.

Чего хотят США от Украины и России

Некоторый свет на стратегию Трампа в этих условиях пролил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

"То, что вы видите сейчас, это срочные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника в отношении обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации (Трампа, - ред.), чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину также", – рассказал Келлог во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям.

По его словам, США пытаются надавить на Россию с помощью конфискации активов и максимальных санкций в отношении российской энергетики. В то же время, по его словам, средством давления на Украину является соглашение по полезным ископаемым.

От России Трамп уже сейчас ожидает прекращения обстрелов. После очередного удара по Украине 7 марта он едва ли не впервые использовал угрозы: "исходя из того факта, что Россия прямо сейчас бьет Украину на поле боя, я решительно рассматривает широкомасштабные банковские ограничения, санкции и тарифы для России".

Впрочем, пока что эти заявления остаются заявлениями. Параллельно происходит нормализация дипломатических отношений между Белым домом и Кремлем. В частности, Путин назначил посла в США.

Относительно Украины на ближайшее будущее ожидания озвучил спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку и России Стив Уиткофф. По его словам, во время переговоров в Саудовской Аравии возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Я думаю, что идея заключается в том, чтобы создать основу для мирного соглашения и начального прекращения огня", – заявил Уиткофф на этапе подготовки встречи.

Европа суетится

Одновременно с переговорами между Украиной и США и США и Россией Европа пытается выработать собственную стратегию действий в условиях, когда на зонтик безопасности и защиту США все меньше надежд. Убеждение, что Америка перестала быть надежным союзником особенно усилилось после ссоры Зеленского с Трампом и приостановления помощи США Украине.

Некоторые формальные решения были приняты во время специального заседания Европейского Совета в Брюсселе 6 марта. В нем также принимал участие президент Украины.

На повестке дня было два вопроса: европейская безопасность и поддержка Украины, но результаты оказались половинчатыми. Лидеры ЕС согласовали План перевооружения Европы, который предусматривает мобилизацию 800 миллиардов евро, в частности, включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд.

Также 26 из 27 государств Евросоюза согласовали декларацию в поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привычно отказался голосовать за это решение. В декларации говорится о поддержке потенциального размещения миротворцев в Украине в рамках механизма "Общей политики безопасности и обороны". Однако отказ Венгрии голосовать означает, что декларация не войдет в официальные выводы саммита.

Вместе с тем, провалился большой пакет военной помощи Украине на более чем 20 миллиардов евро. Издание Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов пишет, что обсуждение по Украине продолжались всего 15 минут. Вероятно, в дальнейшем новые пакеты помощи будут разрабатываться в рамках "коалиции желающих".

Как и раньше, Европа пытается стать более активной по защите собственных интересов и поддержке Украины, однако ей мешает чрезмерная бюрократия и сложные механизмы согласования решений.