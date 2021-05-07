Зневага до інституту бізнес-репутації відлякує інвесторів від України, - Гранц

Минулий рік став найгіршим для України за останні 20 років з точки зору прямих іноземних інвестицій - інвестори вивели з країни майже на $ 900 млн більше, ніж вклали. Причиною цього є не тільки ефект від пандемії і поганий інвестклімат, але і нездатність української держави захищати честь бізнесу від інформаційних кампаній та чорного піару.

Про це написав співвласник BF&GH Travel Retail, видавець Forbes в Україні Артур Гранц в колонці на Liga.net.

"Чорний піар - дуже часта зброя в недобросовісній конкурентній боротьбі. Як наслідок, відповідальний і міжнародний бізнес часто стає мішенню дискредитаційних кампаній", - написав Гранц.

Він розповів, як його бізнес зазнав атаки, коли компанію BF & GH Travel Retail, оператора дьюті-фрі магазинів в міжнародних аеропортах Бориспіль та Жуляни, бездоказово пов'язали з контрабандою тютюнових виробів.

У таких випадках вже не важливо, що компанія ніколи не займалася контрабандою, жодного разу не мала проблем із законністю, не отримала жодного протоколу про порушення з боку митних органів та успішно проходила всі податкові перевірки, вважає підприємець.

"Ти можеш працювати з міжнародними партнерами з кришталево чистою репутацією, платити сотні мільйонів податків, але тобі все одно багато місяців чекати рішення суду в справі про наклеп. І навіть коли суд підтвердить твою правоту, то суспільство не змінить думки про замовників і виконавців дискредитаційної кампанії. В Україні вже в принципі цілком толерують подібний стиль ведення справ, а за наклеп в медіа не передбачені які-небудь серйозні покарання. З моєї точки зору, покарання за явну брехню і наклеп повинно бути набагато вагомішим", - зазначив він.

На його думку, в Україні немає усвідомлення, що репутація бізнесу - це і є гроші, які підприємці залучать і інвестують в Україну, або заплатять податки.

"Ми отримуємо ситуацію, коли на одній чаші ваг бізнес, який привів в Україну міжнародних інвесторів, створив сотні робочих місць, справно платить податки і шанує свою репутацію, а на іншій стороні - непідтверджена або навіть сфабрикована інформація, підхоплена неякісними медіа. І результат цього "зважування" - удар по репутації від тих, для кого слово репутація взагалі нічого не означає", - підкреслив Гранц.