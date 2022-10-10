Премию Нобеля по экономике получил экс-глава ФРС США за изучение финансовых кризисов

Трио американских экономистов, включая бывшего главу Федеральной резервной системы Бена Бернанке, получили Нобелевскую премию по экономике за исследование того, как поддержка обанкротившихся банков может предотвратить еще более глубокий экономический кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шведской королевской академии наук.

Бернанке вместе с Дугласом Даймондом и Филипом Дибвигом получили премию 2022 года за свою работу, начатую в начале 1980-х годов и имевшую практическое значение в регулировании финансовых рынков и преодолении финансовых кризисов.

"Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков", - говорится в сообщении.

Академия заявила, что Бернанке с помощью статистического анализа показал, что набеги на банки привели к их банкротству, и это был механизм, который превратил относительно обычную рецессию в депрессию 30-х годов, самый драматичный и тяжелый кризис в мире.

Набеги на банки могут легко стать самореализующимися, что приведет к краху учреждения и поставит под угрозу весь финансовый сектор.

"Эту опасную динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков", - заявили в Академии.

Трио присоединится к таким светилам, как Пол Кругман и Милтон Фридман, также получившими премии по экономике. Большинство предыдущих лауреатов были из США.

Премия по экономике не входит в число первых пяти наград, учрежденных по завещанию промышленника и изобретателя динамита Альфреда Нобеля в 1895 году.

Она была учреждена центральным банком Швеции и впервые присуждена в 1969 году. Ее полное и официальное название - Премия Sveriges Riksbank в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля.

Бен Бернанке возглавлял ФРС США с февраля 2006 года до февраля 2014 года. Считается, что его действия в 2008 году предотвратили более серьезные последствия финансового кризиса.