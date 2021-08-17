Lamborghini відродила легендарний суперкар Countach
На честь 50-річного ювілею оригінального Lamborghini Countach італійський виробник суперкарів представив автомобіль з тією ж назвою. Новинку випустять обмеженим тиражем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт Lamborghini.
Компанія Lamborghini представила Countach LP 800-4-суперкар, створений як данина поваги однієї з найбільш знакових моделей в історії компанії. Випуск моделі приурочено до 50-річного ювілею оригінального суперкара Countach, вперше представленого у вигляді прототипу в березні 1971 року на Женевському автосалоні.
Lamborghini Countach LP 800-4 і оригінальний Countach (на задньому плані)
Новий Lamborghini Countach має впізнавану клиноподібну форму кузова і гільйотинні двері. Ці "фішки" вперше з'явилися на прототипі Countach LP500 розробки Марчелло Гандіні 1971 року, і були перенесені на серійний LP400, який був запущений в 1974 році.
Технічно новий Countach LP 800-4 майже ідентичний дрібносерійної моделі Lamborghini Sian FKP 37 2019 року. Крім монокока з вуглецевого волокна, він також використовує той же гібридний двигун V12 об'ємом 6,5 літра сумарною потужністю 803 к. с.
Заявлено, що машина здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди, а швидкісний бар'єр 0-200 км/год долає за 8,6 секунди. Максимальна швидкість новинки – 355 км/ч.
Lamborghini Countach LP 800-4 був представлений на виставці The Quail: a Motorsports Gathering в США і буде випущено обмеженим тиражем в 112 одиниць. Кожен з них буде коштувати 2,6 мільйона доларів, що можна порівняти з більш ексклюзивним Sian FKP 37 і значно дорожче в порівнянні з нинішнім флагманом Aventador. Перші автомобілі покупці отримають навесні 2022 року.
Lamborghini Countach LP 800-4 є останньою моделлю, заснованою на архітектурі Aventador. Наступний флагманський суперкар Lamborghini отримає нове шасі, гібридну силову установку і, ймовірно, повністю електричну модифікацію.
Нагадавши, легендарний суперкар McLaren F1 проданий на аукціоні за рекордну суму. Автомобіль 1995 року випуску з пробігом менше 400 км пішов з молотка за 20 млн доларів
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