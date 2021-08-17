Lamborghini відродила легендарний суперкар Countach

На честь 50-річного ювілею оригінального Lamborghini Countach італійський виробник суперкарів представив автомобіль з тією ж назвою. Новинку випустять обмеженим тиражем.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний сайт Lamborghini.

Компанія Lamborghini представила Countach LP 800-4-суперкар, створений як данина поваги однієї з найбільш знакових моделей в історії компанії. Випуск моделі приурочено до 50-річного ювілею оригінального суперкара Countach, вперше представленого у вигляді прототипу в березні 1971 року на Женевському автосалоні.

Lamborghini Countach LP 800-4 і оригінальний Countach (на задньому плані)

Новий Lamborghini Countach має впізнавану клиноподібну форму кузова і гільйотинні двері. Ці "фішки" вперше з'явилися на прототипі Countach LP500 розробки Марчелло Гандіні 1971 року, і були перенесені на серійний LP400, який був запущений в 1974 році.

Технічно новий Countach LP 800-4 майже ідентичний дрібносерійної моделі Lamborghini Sian FKP 37 2019 року. Крім монокока з вуглецевого волокна, він також використовує той же гібридний двигун V12 об'ємом 6,5 літра сумарною потужністю 803 к. с.

Заявлено, що машина здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди, а швидкісний бар'єр 0-200 км/год долає за 8,6 секунди. Максимальна швидкість новинки – 355 км/ч.

Lamborghini Countach LP 800-4 був представлений на виставці The Quail: a Motorsports Gathering в США і буде випущено обмеженим тиражем в 112 одиниць. Кожен з них буде коштувати 2,6 мільйона доларів, що можна порівняти з більш ексклюзивним Sian FKP 37 і значно дорожче в порівнянні з нинішнім флагманом Aventador. Перші автомобілі покупці отримають навесні 2022 року.

Lamborghini Countach LP 800-4 є останньою моделлю, заснованою на архітектурі Aventador. Наступний флагманський суперкар Lamborghini отримає нове шасі, гібридну силову установку і, ймовірно, повністю електричну модифікацію.