Прем'єра Перу відправили у відставку через три дні після призначення
Прем'єр-міністра Перу Ектора Валера Пінто відправили у відставку через три дні після призначення. Відставка сталася на тлі звинувачень у домашньому насильстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Повідомляється, що президент Перу Педро Кастільйо відправив новопризначеного прем'єр-міністра у відставку.
"Я вирішив переформатувати кабінет", - заявив він у телезверненні.
Зазначимо, у вівторок перуанський Конгрес висловити вотум недовіри складу кабінету міністрів, оголошеного у вівторок, оскільки опозиція була проти того, щоб Пінто очолював уряд.
Все тому, що його дружина та дочка двічі скаржилися на нього через домашнє насильство у 2016 році. На своє виправдання Пінто стверджує, що не був "ґвалтівником" і ніколи не був засуджений.
Новий уряд стане четвертим із моменту перемоги Кастільйо на президентських виборах. До висування у президенти він був шкільним учителем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністра Румунії Ніколає Чуке звинуватили у плагіаті третини його докторської дисертації. Опозиція вимагає його відставки, якщо твердження підтвердяться.