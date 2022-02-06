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Прем'єра Перу відправили у відставку через три дні після призначення

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Ліма, Неділя 06 лютого 2022 09:59
Прем'єра Перу відправили у відставку через три дні після призначення Фото: колишній прем'єр Перу Ектор Валер Пінто (17blogs.com)
Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністра Перу Ектора Валера Пінто відправили у відставку через три дні після призначення. Відставка сталася на тлі звинувачень у домашньому насильстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що президент Перу Педро Кастільйо відправив новопризначеного прем'єр-міністра у відставку.

"Я вирішив переформатувати кабінет", - заявив він у телезверненні.

Зазначимо, у вівторок перуанський Конгрес висловити вотум недовіри складу кабінету міністрів, оголошеного у вівторок, оскільки опозиція була проти того, щоб Пінто очолював уряд.

Все тому, що його дружина та дочка двічі скаржилися на нього через домашнє насильство у 2016 році. На своє виправдання Пінто стверджує, що не був "ґвалтівником" і ніколи не був засуджений.

Новий уряд стане четвертим із моменту перемоги Кастільйо на президентських виборах. До висування у президенти він був шкільним учителем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністра Румунії Ніколає Чуке звинуватили у плагіаті третини його докторської дисертації. Опозиція вимагає його відставки, якщо твердження підтвердяться.

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