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Прем'єр Швеції закликала Росію до деескалації після розмови з Зеленським

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Середа 19 січня 2022 21:51
Прем'єр Швеції закликала Росію до деескалації після розмови з Зеленським Фото: прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністр Швеції Магдалени Андерссон. Остання закликала Російську Федерацію до деескалації біля кордонів нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Андерссон.

Магдалена Андерссон позитивно оцінила розмову з Зеленським та підтвердила підтримку суверенітету, територіальній цілісності й програмі реформ України з боку Швеції, а також закликала Росію до зниження напруги біля кордонів нашої країни.

Про що говорили Зеленський та Андерссон:

  • Зеленський повідомив Андерссон про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру, а також відзначив важливість об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль для розблокування мирного процесу;
  • президент високо оцінив підтримку Швеції щодо євроінтеграційного курсу України та допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій;
  • обговорили поглиблення взаємодії в питаннях реформ з країнами Східної Європи;
  • порушили питання подальшої двосторонньої співпраці у сферах, в яких зацікавлені обидві країни;

"Окрему увагу приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях. Володимир Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній", - пише пресслужба.

  • домовились інтенсифікувати діалог на найвищому рівні в майбутньому.
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