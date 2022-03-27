ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прем'єр Латвії через зростання цін на паливо закликав громадян ходити пішки

Новость на русском →
Рига, Неділя 27 березня 2022 10:56
Прем'єр Латвії через зростання цін на паливо закликав громадян ходити пішки Фото: глава уряду Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що в країні піднімаються ціни на бензин і дизельне паливо. У зв'язку з цим він закликав громадян ходити на роботу пішки або їздити на велосипеді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tautaruna.lv.

"Вже кілька років, коли у мене є можливість, я ходжу на роботу пішки або на велосипеді. Я рекомендую це всім, у кого є така можливість - це і корисно для здоров'я, і економічно вигідно", - заявив політик.

Також він нагадав власникам автомобілів, що у Латвії є громадський транспорт, і закликав задуматися про те, що на роботу можна їздити з сусідом.

Нагадаємо, що українські АЗС знизили ціни на паливо після скасування акцизу і зниження ПДВ з 20% до 7%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бензин Латвія
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну