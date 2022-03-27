Прем'єр Латвії через зростання цін на паливо закликав громадян ходити пішки

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що в країні піднімаються ціни на бензин і дизельне паливо. У зв'язку з цим він закликав громадян ходити на роботу пішки або їздити на велосипеді.

"Вже кілька років, коли у мене є можливість, я ходжу на роботу пішки або на велосипеді. Я рекомендую це всім, у кого є така можливість - це і корисно для здоров'я, і економічно вигідно", - заявив політик.

Також він нагадав власникам автомобілів, що у Латвії є громадський транспорт, і закликав задуматися про те, що на роботу можна їздити з сусідом.