Прем'єр Гаїті на Генасамблеї ООН заявив про бідність і міграційну кризу

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі заявив про міграційну кризу в його країні, яка відбувається через бідність і нерівність країн. Таку заяву він зробив у відеозверненні на щорічній зустрічі світових лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Генрі каже, що нерівність і конфлікти є рушійною силою міграції в його країні.

"Люди, батьки і матері, у яких є діти, завжди будуть рятуватися від бідності і конфліктів", - заявив він.

Генрі закликав міжнародну спільноту діяти швидко, щоб поліпшити умови життя в країнах, які біженці залишають з політичних або економічних причин.

"Міграція триватиме до тих пір, поки на планеті є два багатих райони, в той час, як більша частина населення світу живе в бідності, навіть в крайній бідності, без будь-яких перспектив на краще життя",- сказав він.

За його словами, зараз Гаїті переживають вбивство свого президента, землетрус і міграційну кризу. Все це сталося за останні три місяці.

Як відомо, тисячі гаїтян рушили до південного кордону США. В результаті величезний табір з біженців, що складається 14 000 осіб, виник в місті Дель-Ріо (Техас, США). Зараз табір очищений: деякі люди були депортовані, а близько 12 400 мігрантів були допущені в США.