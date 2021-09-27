ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прем'єр Гаїті на Генасамблеї ООН заявив про бідність і міграційну кризу

Новость на русском →
Гаїті, Понеділок 27 вересня 2021 04:10
Прем'єр Гаїті на Генасамблеї ООН заявив про бідність і міграційну кризу Фото: Аріель Генрі, прем'єр-міністр Гаїті (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі заявив про міграційну кризу в його країні, яка відбувається через бідність і нерівність країн. Таку заяву він зробив у відеозверненні на щорічній зустрічі світових лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Генрі каже, що нерівність і конфлікти є рушійною силою міграції в його країні.

"Люди, батьки і матері, у яких є діти, завжди будуть рятуватися від бідності і конфліктів", - заявив він.

Генрі закликав міжнародну спільноту діяти швидко, щоб поліпшити умови життя в країнах, які біженці залишають з політичних або економічних причин.

"Міграція триватиме до тих пір, поки на планеті є два багатих райони, в той час, як більша частина населення світу живе в бідності, навіть в крайній бідності, без будь-яких перспектив на краще життя",- сказав він.

За його словами, зараз Гаїті переживають вбивство свого президента, землетрус і міграційну кризу. Все це сталося за останні три місяці.

Як відомо, тисячі гаїтян рушили до південного кордону США. В результаті величезний табір з біженців, що складається 14 000 осіб, виник в місті Дель-Ріо (Техас, США). Зараз табір очищений: деякі люди були депортовані, а близько 12 400 мігрантів були допущені в США.

Нагадаємо, що прем'єра Гаїті намагалися залучити до справи про вбивство президента. Головний прокурор написав листа судді, який займався цією справою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міграційна криза
NEWS
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом