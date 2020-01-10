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Прем'єр Австралії заявив, що Іран збив український літак ненавмисно

Новини » Політика     10.01.2020 - 10:33
Прем'єр Австралії заявив, що Іран збив український літак ненавмисно
Фото: Скотт Моррісон (GettyImages)

Скотт Моррісон закликав провести повне і прозоре розслідування авіакатастрофи

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що падіння українського літака в Тегерані "не передбачає умисних дій". Про це повідомляє CNN.

Його заява прозвучала після того, як багато офіційних осіб США повідомили, що США все більше вважають, що Іран помилково збив український авіалайнер.

"Австралія отримала інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем'єр-міністр Канади, і Сполучені Штати... Це просто жахлива подія, і ми надамо будь-яку можливу підтримку", - сказав Моррісон журналістам в Канберрі.

Прем'єр-міністр Австралії також закликав провести розслідування авіакатастрофи.

"Необхідно провести повне і прозоре розслідування цієї жахливого події, і це буде включати в себе всі зусилля, щоб забезпечити відновлення "чорних ящиків ", - сказав він.

Нагадаємо, з заявами про те, що Іран міг збити український літак, виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у версію про технічну несправність лайнера. У свою чергу держсекретар США Майк Помпео до сих пір не виключає версію механічного збою в авіакатастрофі МАУ.

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