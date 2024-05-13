Премьер Швеции подтвердил свое участие в саммите мира

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, который подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции. Рассказал о насущных потребностях Украины, особенно по системам ПВО", - заявил он.

Помимо этого Зеленский рад, что Швеция работает над конкретными шагами по укреплению воздушного щита Украины.

"Мы также говорили о подготовке к предстоящему саммиту Украина - Северная Европа и саммиту мира в Швейцарии. Я благодарю премьер-министра Кристерссона за подтверждение своего участия в нем", - добавил он.