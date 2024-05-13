Премьер Швеции подтвердил свое участие в саммите мира
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, который подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции. Рассказал о насущных потребностях Украины, особенно по системам ПВО", - заявил он.
Помимо этого Зеленский рад, что Швеция работает над конкретными шагами по укреплению воздушного щита Украины.
"Мы также говорили о подготовке к предстоящему саммиту Украина - Северная Европа и саммиту мира в Швейцарии. Я благодарю премьер-министра Кристерссона за подтверждение своего участия в нем", - добавил он.
Глобальный саммит мира
Впервые в этом году состоится саммит высокого уровня, посвященный мирной программе Украины. Украина пригласила на это мероприятие более 150 стран.
На саммите будет представлена формула мира Украины, которая предусматривает деоккупацию всей украинской территории, вывод российских войск и привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.
Киев не планирует приглашать Россию на первый саммит. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что участие России в этой модели возможно только на второй встрече. Это решение основано на том, что Россия пока не показала, что готова к искреннему диалогу и мирному урегулированию.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о своем участие в саммите мира.
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