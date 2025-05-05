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Премьер Румынии раздумывает об отставке: что произошло и при чем здесь выборы

Понедельник 05 мая 2025 13:40
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Премьер Румынии раздумывает об отставке: что произошло и при чем здесь выборы Фото: Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку рассматривает возможность отставки. Обсуждение этой темы продолжаются в рамках заседания правящей коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По данным СМИ, дискуссии внутри партии продолжаются, и решение может быть принято уже сегодня во время заседания коалиции.

Источники отмечают, что Чолаку может подать в отставку либо сегодня, либо в течение ближайших дней.

Причиной недовольства стало то, что кандидат от коалиции, Крин Антонеску, не попал во второй тур выборов.

Внутри СДП растет давление на руководство: все больше голосов требуют отставки партийной верхушки и созыва чрезвычайного съезда для глубокого обновления политической силы.

Выборы президента Румынии 2025 года

Выборы президента Румынии 2025 года состоялись в первое воскресенье мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты голосования, проведенного в ноябре 2024-го.

Сначала суд подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение. Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.

Подробнее о том, кто такой Джорджеску и что он говорил об Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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