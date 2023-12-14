Премьер Нидерландов считает, что на вступление Украины в ЕС понадобится "много лет"

Нидерланды сделают все возможное, чтобы на саммите ЕС был достигнут консенсус по финансовой помощи Украине и началу переговоров о вступлении, однако считают, что для присоединения страны к Европейскому союзу понадобится "много лет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в ходе общения с журналистами перед саммитом ЕС в Брюсселе.

"Я и мои коллеги будем работать очень трудно, чтобы прийти к консенсусу, и относительно следующего шага расширения (начала переговоров о вступлении - ред.), и относительно 50 млрд евро - эти вопросы крайне важны. Мы всегда были способны прийти к единому решению, включая Виктора Орбаном, и я надеюсь, что мы сможем это сделать", - сказал Рютте.

Он считает, что крайне важно, чтобы сегодняшнему на саммите лидеры ЕС приняли положительное решение о следующем шаге для членства Украины.

"Надо выяснить, как далеко мы можем дойти. Я думаю, что это имеет решающее значение, что сегодня у нас будет положительное решение относительно следующих шагов для Украины в переговорах о вступлении. В любом случае, пройдет много лет, прежде чем Украина станет членом ЕС", - добавил премьер Нидерландов.

В то же время Рютте отметил, что Украина работала чрезвычайно упорно, чтобы начало переговоров о вступлении в ЕС состоялось во время войны.

"Украинцы также сражаются за европейцев, и война касается европейских ценностей и коллективной безопасности", - подчеркнул он.

Саммит ЕС

Напомним, саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря, должен одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров по вступлению.

Венгрия готова пойти на компромиссы по финансовым вопросам, но блокирует переговоры о вступлении Украины.

Начало саммита отложили, поскольку президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встречаются с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы уговорить его изменить свою позицию по Украине.

Прибыв на саммит лидеров ЕС, Орбан заявил, что Венгрия "не сдвинется с места" в вопросе членства Украины в ЕС.