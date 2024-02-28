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Премьер Албании сделал заявление о помощи Украине

Украина, Среда 28 февраля 2024 09:23
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Премьер Албании сделал заявление о помощи Украине Фото: премьер-министр Албании Эди Рама (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу против России на фоне европейских и западных "оправданий" и "ограничений" в отношении помощи Украине. Государства-члены ЕС нуждаются в регионе для своей безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, пишет РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Он добавил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это, столкнувшись с общим врагом - главой Кремля Владимиром Путиным.

"Как бы мы ни нуждались в вас, мы нужны вам. Почему? Прежде всего, ради того, что вам дороже всего - безопасности", - сказал он.

Когда албанского премьера спросили, что Тирана может предложить на фоне "усталости" от Украины, проблем с достижением консенсуса на уровне ЕС по поводу финансирования, невыполнения обязательств по поставкам боеприпасов, нерешительности по поводу некоторых форм военной поддержки, а также различных вето и задержек, Рама призвал Запад ответить за нынешнее положение дел.

"Глядя на наши страны, Черногорию, Северную Македонию, Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, которые полностью солидарны с Украиной, можно что-то сказать более крупным и богатым парням. Их обещания есть, их участие есть, но я не уверен, что оправдания всех этих задержек и ограничений могут сохраняться долго. Каждый должен добиться результатов", - сказал он.

Визит Зеленского в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоится 28 февраля. А уже на следующий день, 29 февраля, последует саммит "ЕС - лидеры Западных Балкан", на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено новому Плану роста и стабильности ЕС. Переговоры по Украине в Албании являются последними в серии встреч, организованных в таких европейских странах, как Мальта, Франция и Швейцария.

Премьер-министр Албании заявил, что он не верит, что саммит и участие региона изменят ход событий для всего демократического сообщества, но он не будет недооценивать вклад и влияние, которое они могут оказать.

"Мы делаем свою работу", - добавил он.

В саммите примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии, хотя премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, по данным СМИ, не будет присутствовать, отправив вместо этого "представителей на низком дипломатическом уровне".

Обсуждая саммит, запланированный на четверг, 29 февраля, в котором, среди прочих, примут участие еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, Рама объяснил, что план роста, запущенный в 2023 году, является шагом вперед с точки зрения застоя в расширении.

"Каждый шаг вперед в сближении друг с другом - это шаг вперед к Европейскому Союзу. Каждый шаг вперед к Европейскому Союзу - это шаг вперед к расширению", - добавил премьер.

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