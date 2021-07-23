ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пред'явили документи, видані в Криму: 12 російським морякам заборонили в'їзд в Україну

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 11:45
Пред'явили документи, видані в Криму: 12 російським морякам заборонили в'їзд в Україну Фото: 12 морякам з Росії заборонили в'їзд в Україну (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Україна заборонила в'їзд на три роки для 12 російських моряків. Вони намагалися пред'явити українським прикордонникам документи, видані в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Моряки прибули до українського пункту пропуску "Морський порт Південний" на судні під прапором Ліберії.

"12 членів суднокоманди - усі громадяни РФ, пред’явили прикордонникам документи, видані на території окупованого Криму. Росіянам заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Крім того, будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Крим пограничники
NEWS
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"