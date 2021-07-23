Пред'явили документи, видані в Криму: 12 російським морякам заборонили в'їзд в Україну

Україна заборонила в'їзд на три роки для 12 російських моряків. Вони намагалися пред'явити українським прикордонникам документи, видані в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Моряки прибули до українського пункту пропуску "Морський порт Південний" на судні під прапором Ліберії.

"12 членів суднокоманди - усі громадяни РФ, пред’явили прикордонникам документи, видані на території окупованого Криму. Росіянам заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Крім того, будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.