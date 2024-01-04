Представитель МУС посетила места ракетных ударов россиян в Харькове и Грозе

Представитель Международного уголовного суда (МУС), руководитель расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине Бренда Голлис вместе с генеральным прокурором Андреем Костиным посетили в Харькове и Грозе места российских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Офиса генпрокурора.

По словам Костина, украинская сторона тесно сотрудничает с МУС по "расследованию фактов убийств гражданского населения, пыток, лишения свободы, сексуального насилия, обстрелов критической гражданской инфраструктуры".

Что касается ударов российских террористов по Харькову, то только с 23 декабря было нанесено 29 ракетных обстрелов и 4 атаки с применением БПЛА по городу, отметили в генпрокуратуре. В результате этих обстрелов погибли 5 человек, еще 99 были ранены, в том числе - 8 несовершеннолетних.

Также Костин и Голлис посетили село Гроза, подвергшееся мощной ракетной атаке в октябре.

Видео: генпрокурор Андрей Костин вместе с представительницей МУС Брендой Голлис побывали на местах ракетных ударов по Харькову и Грозе

"Следствие уже установило извергов, которые навели вражеские войска на цель. Работаем над идентификацией исполнителей и российских офицеров, отдавших этот преступный приказ", - подчеркнул генпрокурор.

В Офисе добавили, что в Харьковской области расследуется более 21 тысячи военных преступлений российских оккупантов, из которых почти 15 тысяч связаны с нападениями на гражданские объекты, а остальные - убийства, незаконное лишение свободы, пытки и т.д.

Представительница МУС побывала в Харькове и Грозе на местах ракетных ударов (фото: t.me/pgo_gov_ru)

Ракетный удар по деревне Гроза.

Напомним, 5 октября российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 человек. На тот момент там проходили поминки за военнослужащим ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.

Число погибших в результате атаки составило 56 человек. Все они - гражданские.

Позже СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла деревню. Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в Россию.