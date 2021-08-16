Представники турецької компанії NTG Plastik провели тренінг для фахівців "Харківгазу"

Харківський "освітній простір РГК" спільно з представниками турецької компанії провели тренінг для фахівців Харківгазу, Харківміськгазу, Сумигазу, Чернігівгазу та Київоблгазу. Навчальний семінар присвячений зварюванні труб з поліетилену за допомогою фітингів NTG Plastik.

"Близько 30 учасників тренінгу дізналися про технології та умови виробництва фітингів NTG Plastik, розглянули правила терморезисторного зварювання. Разом з представниками NTG Plastik на практиці відтворили технічний процес зварювання поліетилену. Застосування поліетилену збільшує на чверть термін експлуатації газорозподільної системи, робить її корозійностійкою і забезпечує високий рівень надійності зварних з'єднань", - йдеться в повідомленні.

Лектори з Туреччини допомагали учасникам і стежили за послідовністю виконання кожної операції з підготовки та зварювання з'єднань.

"Пластикові труби - це надійність і безпека в роботі з новими "зеленими" газами, такими, як водень і біометан. Нові знання та навички стануть в нагоді в реалізації проекту редизайну газових мереж", - йдеться в повідомленні.

Проекти редизайну газорозподільної системи та водневий проект в українській енергетиці впроваджує Регіональна газова компанія. У прес-службі зазначили, що за останні три роки РГК реалізувала 38 проектів редизайну газорозподільної системи. Зокрема, найбільший з них на базі АТ "Харківгаз, в місті Дергачі. Цей проект дозволив зменшити обсяги технологічного газу на 1,7 млн куб.м і заощадити близько 200 тисяч гривень на експлуатаційні витрати.

"В рамках реалізації водневого проекту РГК, в Чугуєві на Харківщині, побудований водневий полігон. На полігоні в Чугуєві фахівцями АТ "Харківгаз" поки проведено два етапи випробувань по обігу чистих видів енергії в газорозподільних мережах", - йдеться в повідомленні.