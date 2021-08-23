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Представник ЄС критикує законопроект про локалізацію держзакупівель

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 11:29
Представник ЄС критикує законопроект про локалізацію держзакупівель Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

Представник ЄС критикує законопроект про локалізацію держзакупівель. Законопроект не відповідає вимогам Світової організації торгівлі.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Проект не відповідає вимогам Світової організації торгівлі, зокрема Agreement on Government Procurement (Угода про держзакупівлі), та Угоді про асоціацію.

"Якщо проект буде прийнятий в такому вигляді, то це буде порушенням угоди і може привести до нових торгових суперечок", - заявив він.

За його словами, це буде суперечити цілям України краще інтегруватися в ланцюжки поставок Євросоюзу.

Зазначимо, Міністерство економіки пропонує додати в систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, що мають не менше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину в розмірі 30% від загальної.

Комітет економічного розвитку підтримав законопроект про локалізацію і рекомендував Верховній Раді прийняти його в другому читанні.

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