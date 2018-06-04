Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Що пророкують зірки на 4 червня: гороскоп на сьогодні

STYLERLIFE        04.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 4 червня 2018 року (pixabay.com/MiraDeShazer)
Фото: Гороскоп на 4 червня 2018 року (pixabay.com/MiraDeShazer)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня, для всіх знаків Зодіаку - в матеріалі Styler

Гороскоп на 4 червня 2018 року - астрологічний прогноз для представників кожного знака Зодіаку, для кого день буде вдалим, чого варто побоюватися, на що слід звернути увагу цього понеділка.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Овен

У вашому оточенні з'явився недоброзичливець, будьте пильні. Не варто зловживати гострою і жирною їжею.

ТелецьФото: Телець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Телець

Намагайтеся відмовитися від спілкування з конфліктними людьми. Якщо ви правильно розставити пріоритети, у вас можливий кар'єрний ріст.

БлизнюкиФото: Близнюки (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Близнюки

Фінансове питання вдасться вирішити за допомогою однодумців. Спільними зусиллями ваша справа зрушиться з мертвої точки.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Рак

Сьогодні не варто довіряти колегам, краще прислухатися до власної інтуїції. Великий ризик травм, бережіть кінцівки.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Лев

Ваші родичі можуть принести вам клопоти, так що плани на день доведеться потіснити. Не їжте і не пийте багато холодного.

ДіваФото: Діва (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Діва

Від вашої швидкості реакції і моторності безпосередньо залежить прибуток сьогоднішнього дня. Намагайтеся уникати гучних місць.

ТерезиФото: Терези (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Терези

Намагайтеся стежити за цінними речами, велика ймовірність крадіжки. Не варто розраховувати на допомогу оточуючих, дійте самостійно.

СкорпіонФото: Скорпіон (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Скорпіон

Важливе для вас рішення проблеми лежить на поверхні. Зумійте його розглянути. День передбачає серйозні витрати.

СтрілецьФото: Стрілець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Стрілець

Сьогоднішня рутина може сильно вас втомити. Намагайтеся частіше перемикати увагу з роботи на відпочинок. Побалуйте себе солодким.

КозерогФото: Козеріг (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Козеріг

Сьогодні вам запропонують незвичайну угоду. Намагайтеся зважити ризики і не втрачайте свій шанс. Увечері на вас чекає сюрприз.

ВодолійФото: Водолій (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Водолій

Вам не вдасться уникнути зіткнень, а тому шукайте компроміси. Зірки радять прийняти заспокійливу ванну.

РибиФото: Риби (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 4 червня: Риби

Сьогодні на вас чекають хороші новини здалеку. Від вашого вміння красиво говорити і переконувати буде залежати прибутковість розпочатої справи.

Що пророкують зірки на 1 червня: гороскоп на сьогодні
Теги: гороскоп
У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці
"Такий молодий": помер відомий український хореограф
"Піар будь-яку ціну": Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" із-за неприємного інциденту
"Був моїм учителем": MONATIK висловив співчуття про смерть друга-хореографа
On Top