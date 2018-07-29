Що пророкують зірки на 29 липня: гороскоп на сьогодні

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Гороскоп на сьогодні, 29 липня, для всіх знаків Зодіаку - в матеріалі Styler

Гороскоп на 29 липня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережним і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Овен

Використовуйте сьогоднішній день для внесення нових ноток в навколишній простір. Постарайтеся додати більше яскравих фарб.

Фото: Телець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Телець

Сьогодні можете розраховувати на фінансове надходження. Не проморгайте цікаве знайомство, яке незабаром переросте в дружбу.

Фото: Близнюки (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Близнюки

Присвятіть себе цілком родині. Від спілкування в теплій домашній обстановці виграють всі, та заряду позитиву вам вистачить на всю наступну тиждень.

Фото: Рак pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Рак

З вами давно хоче зустрітися цікава особа, з якою у вас є щось спільне. Вам є що згадати і обговорити плани.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Лев

День небезпечний травмами, а тому важливо поберегти хребет. Також вам корисно посидіти на оздоровчої щадить дієті.

Фото: Діва (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Діва

Не лякайтеся, якщо комусь вдасться витягнути на світ божий ваші старі секрети. Зараз не час впадати в песимізм. Краще дати відсіч кривдникам.

Фото: Ваги (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Ваги

Намагайтеся сьогодні ні з ким не конфліктувати, і тоді ви легко дозвольте виникло непорозуміння. Відповідний день для початку важливих справ.

Фото: Скорпіон (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Скорпіон

Позбавляючись від непотрібних речей, ви звільняєте простір для свіжих думок і корисних дій. І заодно обрадуете когось знахідками.

Фото: Стрілець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Стрілець

Ваша неуважність може спровокувати неприємності в родині або на дорозі. Відкладіть важливі починання на більш сприятливий період.

Фото: Козеріг (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Козеріг

Намагайтеся не конфліктувати з людьми, сьогоднішні образи пам'ятаються довго. Зірки радять вам продумати подарунки для рідних.

Фото: Водолій (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Водолій

Сьогодні сприятливо подорожувати. У вас вистачить енергії на підкорення вершин і освоєння нових маршрутів вихідного дня.

Фото: Риби (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 29 липня: Риби

Гарненько подумайте, перш ніж щось сказати. Ваша необережна фраза може зачепити близької людини. Не зловживайте алкоголем.