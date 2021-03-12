Голова НКРЕКП розширив бізнес напередодні відкриття імпорту електроенергії з РФ, - ТСК

Родина голови НКРЕКП Валерія Тарасюка відкрила 3 нових компанії через 5 днів після рішення про дозвіл на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі.

Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на данні ТСК.

"У ТСК є достатні і вагомі підстави вважати, що всі 3 компанії, в яких Артем Тарасюк – рідний брат голови НКРЕКП 21 грудня 2020 року став директором – насправді контролюються головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком. Розширення сімейного бізнесу голови НКРЕКП одразу після рішення про імпорт електроенергії з РФ може розглядатися, як прихований хабар", - повідомив нардеп.

Мова йде про компанії "Рент Менеджмент Сервіс", "Мінськ Плаза 26" і "Рент Груп Сервіс", які записані на бізнес-партнера голови НКРЕКП Андрія Колупаєва.

За його словами, ТСК направила запити до Державної податкової служби, Нацполіції та СБУ щодо перевірки обставин реєстрації вказаних компаній і походження коштів для їх відкриття.

"Окремо закликаю СБУ перевірити походження коштів на предмет зв’язків з країною-агресором, яку Тарасюк регулярно відвідував і в інтересах якої відкрив імпорт електроенергії. Діяльність угруповання топ-чиновників-колаборантів в українській енергетиці має бути припинена", - підсумував нардеп.