Не надали завчасно документи: ЦВК припинила ініціативи проведення референдуму

П’ять ініціативних груп референдуму не надали завчасно підписні листи й протоколи до ЦВК. Центрвиборчком прийняв рішення припинити його проведення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою", - відзначає пресслужба.

Відповідно до законодавства, ініціативні групи повинні були протягом 90 днів після реєстрації надати до Центрвиборчкому підписні листи з 3 млн підписів українців на підтримку проведення референдуму.

"ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи", - додає пресслужба.

Комісія також припинила повноваження офіційних спостерігачів на всеукраїнський референдум.