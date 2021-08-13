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Не надали завчасно документи: ЦВК припинила ініціативи проведення референдуму

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 19:40
Не надали завчасно документи: ЦВК припинила ініціативи проведення референдуму Фото: ЦВК припинила ініціативи проведення референдуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

П’ять ініціативних груп референдуму не надали завчасно підписні листи й протоколи до ЦВК. Центрвиборчком прийняв рішення припинити його проведення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою", - відзначає пресслужба.

Відповідно до законодавства, ініціативні групи повинні були протягом 90 днів після реєстрації надати до Центрвиборчкому підписні листи з 3 млн підписів українців на підтримку проведення референдуму.

"ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи", - додає пресслужба.

Комісія також припинила повноваження офіційних спостерігачів на всеукраїнський референдум.

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