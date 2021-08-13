Не надали завчасно документи: ЦВК припинила ініціативи проведення референдуму
Фото: ЦВК припинила ініціативи проведення референдуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
П’ять ініціативних груп референдуму не надали завчасно підписні листи й протоколи до ЦВК. Центрвиборчком прийняв рішення припинити його проведення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою", - відзначає пресслужба.
Відповідно до законодавства, ініціативні групи повинні були протягом 90 днів після реєстрації надати до Центрвиборчкому підписні листи з 3 млн підписів українців на підтримку проведення референдуму.
"ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи", - додає пресслужба.
Комісія також припинила повноваження офіційних спостерігачів на всеукраїнський референдум.