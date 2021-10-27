Пропозиції Мінюсту з удосконалення адвокатури протирічать положенням Стратегії президента з розвитку правосуддя, - Ізовітова

Проект плану дій з реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, запропонований Міністерством юстиції, має низку положень, які спрямовані на звуження прав адвокатів і дублюють окремі пункти законопроекту №9055, які раніше були визнані корупціогенними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради адвокатів України і Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової під час засідання РАУ.

Вона нагадала, що Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, затверджена Президентом в червні, передбачає розробку Плану дій з реалізації її положень.

Цей план дій має бути затверджений Комісією з питань правової реформи при президенті. Тобто проект, який подав до комісії Мінюст - це не остаточний варіант плану дій і принципово важливо, щоб комісія врахувала позицію адвокатури в частині заходів, які стосуються вдосконалення інституту адвокатури.

"Є такі пропозиції, які дещо викликають подив і, на наш погляд, розроблені на якійсь незрозумілій оцінці поточного стану справ. Наприклад: функціональна недосконалість адвокатури, складність порядку доступу до адвокатської професії", - наголосила Лідія Ізовітова.

Зокрема, в проекті плану дій запропонованого Мінюстом передбачається запровадження інституту експертної оцінки надання адвокатських послуг на рівні нормативно-правової бази, хоча в Стратегії Президента такого пункту немає.

"Як ми розуміємо, за такої реформи буде здійснюватися "систематизований контроль", так написано в їхньому плані дій, за якістю надання адвокатських послуг. Це те, від чого відмовилася Україна більше 20 років тому. Очевидно, ідеться про щось ширше, ніж так званий peer review для адвокатів системи БПД, проти якого ми неодноразово виступали з дуже чіткими аргументами", зауважила голова РАУ.

Також до цього проекту включені положення, які раніше були в законопроекті про внесення змін до закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (реєстраційний номер 9055), зокрема стосовно зміни вимог щодо набуття права на зайняття адвокатською діяльністю, запровадження єдиного кваліфікаційного іспиту, зміни до порядку стажування кандидатів, реформи Єдиного реєстру адвокатів України.

"Пропонуючи такі ініціативи, Мінюст намагається повернути до життя такі пропозиції, які свого часу були визнані профільним комітетом парламенту корупціогенними. Проте, це не перешкоджає Мінюсту переносити їх в нові «амбітні» плани реформи адвокатури", - підкреслила голова НААУ.

Також Мінюст пропонує "оновити" Єдиний реєстр адвокатів України, хоча і не конкретизує, як саме.

"Навіщо державі на рівні змін до законодавства змінювати правила роботи або статус цифрового продукту, створеного адвокатурою за кошти адвокатури, який має довіру адвокатів і органів правосуддя? Такий крок можна розцінити як нав’язування ще одного інструменту контролю над адвокатським самоврядуванням і кожним практикуючим адвокатом", - зазначила Лідія Ізовітова.

Голова Комісії з питань правової реформи при Президенті, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас підкреслив, що, на його думку, окремі пропозиції Мінюсту є дійсно неприйнятними.

"З деякими положеннями плану, які надали з боку Міністерства юстиції наші колеги, мені особисто важко погодитися", - наголосив він.

Сергій Іонушас запевнив, що фінальна редакція плану дій буде обговорюватися у профільній підгрупі комітету, з урахуванням пропозицій адвокатури.

"Впевнений, що ми зможемо вийти на збалансований варіант плану дій, який дозволить адвокатурі еволюційним шляхом вдосконалюватися. Я як вважав, так і вважаю, що станом на сьогодні з усіх органів правосуддя, які регламентовані в Конституції, саме адвокатура виконує свої функції найбільш досконало", - сказав він.

Він також зазначив, що законопроекти, які будуть надходити в рамках плану дій, мають бути не кардинальними, як пропонує Мінюст, а спрямовані саме на поступовий розвиток адвокатури.

Голова Комітету Верховної ради з питань правової політики Андрій Костін подякував НААУ за увагу до Стратегії розвитку системи правосуддя.

"Важливо, щоб ми отримали позиції Національної асоціації адвокати, щоб її проаналізували і ухвалили рішення щодо внесення змін до запропонованого плану дій", - сказав він.

Він також запевнив, що позиція НААУ буде врахована і при напрацюванні змін до закону про "Адвокатуру та адвокатську діяльність".