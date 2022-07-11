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Пропозиції ліквідувати Національну школу суддів протирічать практиці ЄС, - Оніщук

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Понеділок 11 липня 2022 19:00
Пропозиції ліквідувати Національну школу суддів протирічать практиці ЄС, - Оніщук Фото: пропозиції ліквідувати Національну школу суддів протирічать практиці ЄС (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Ректор національної школи суддів України Микола Оніщук наголошує, що ідеї щодо припинення роботи НШСУ в нинішньому вигляді суперечать домінуючій практиці організацій суддівської освіти у країнах Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Оніщука на сайті "Інтерфакс-Україна".

Так, він прокоментував заяву заступника голови ОП Андрія Смирнова, що НСШУ в нинішньому вигляді "взагалі не потрібна" і замість неї достатньо зробити навчальний центр у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"По суті мова йде про позбавлення НШСУ автономності та власного бюджету і перетворення її на підрозділ апарату комісії", - зазначає ректор.

При цьому він звертає увагу, що даючи оцінку роботі НШСУ Смирнов говорив лише про бюджет закладу, не аналізуючи об'єм роботи, яку виконує колектив школи.

Оніщук переконаний: НШСУ відповідає не лише за підтримання і підвищення кваліфікації власне суддів, фактична чисельність яких на сьогодні складає близько п‘яти тисяч, а нормативна - більше ніж сім.

"До її завдань також відноситься підготовка помічників суддів та секретарів судових засідань, усіх інших працівників апарату судів. А це майже двадцять тис осіб" - наголошує експерт.

Також школа відповідає за навчання працівників Служби судової охорони (п’ять тисяч співробітників), проводить спеціальну підготовку кандидатів на посади суддів, додає він.

"Таким чином загальна аудиторія слухачів НШСУ перевищує 30 000 осіб, що цілком у порівнянні з найбільшими національними університетами країни, бюджети яких щонайменше втричі перевищують бюджет НШСУ", - зазначає Оніщук.

Він також звертає увагу, що наразі перед НСШУ стоять важливі завдання з навчання судів застосовувати міжнародне гуманітарне право, розглядати воєнні та військові злочини, злочини проти національної безпеки.

"Подібні пропозиції демотивують колектив школи", - зауважує ректор.

За його словами, Національна школа суддів України у 2019 році однією з перших серед країн не членів ЄС отримала статус "спостерігача" в мережі закладів суддівської освіти Європейського Союзу.

Водночас експерти Ради Європи в офіційному висновку за результатами виконання Стратегії реформування правосуддя 2014-2018 років зазначили, що зміст, методологія та форми навчання НШСУ повністю відповідають європейським стандартам.

Оніщук переконаний, що ідею ліквідації НШСУ є контраверсійною і такою, що протирічить попереднім рекомендаціям і "домінуючій практиці організацій суддівської освіти у країнах Європейського союзу, до членства в якому прагне українське суспільство".

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