ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Правозащитники требуют в США заблокировать предоставление Украине нового оружия

12:54 12.08.2026 Ср
2 мин
Human Rights Watch экстренно обратилась к Конгрессу
aimg Юлия Капитонова
Правозащитники требуют в США заблокировать предоставление Украине нового оружия Фото: Правозащитники предупреждают об угрозе использования турецких артиллерийских снарядов (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) просит американские власти не разрешать Турции передать Украине новую партию оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление HRW.

Как Human Rights Watch объясняет свой призыв?

Недавно стало известно, что Анкара планирует передать ВСУ десяткам тысяч кассетных ракет, ракетных боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые десятилетиями хранились на складах Турции.

Правозащитники обратили внимание на то, что эти боеприпасы содержат более 10 миллионов взрывчатых суббоеприпасов.

"Сначала их частично производила Турция по лицензиям США. Артиллерийские снаряды, составляющие основную часть предложенного соглашения, США сняли с вооружения в 1994 году, когда гаубицы, использовавшие эти боеприпасы, были были сняты с вооружения", - сказано в заявлении.

По словам правозащитников, попадание устаревших кассетных боеприпасов в зону конфликта создает для гражданского населения гуманитарную угрозу, последствия которой будут трагическими.

"Влияние этих неточных и ненадежных боеприпасов, которым более 30 лет, на гражданское население стало одной из причин, почему 112 стран запретили такое оружие, присоединившись к международной Конвенции о кассетных боеприпасах", - заявила Николь Видерсхайм, заместитель директора Human Rights Watch в Вашингтоне.

Что говорят в США?

Недавно высокопоставленный представитель Государственного департамента США сообщил СМИ, что американские власти готовы поддержать решение Анкары по Украине.

По его словам, Турция планирует сократить запасы более старого вооружения, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации и поддержке имеющихся систем.

"Украина стремится приобрести эти системы, чтобы усилить свои наступательные и оборонительные возможности огневой поддержки, сопротивляясь российскому вторжению. Украина уже имеет боеприпасы такого же или практически аналогичного типа", - заявили в Госдепе.

Напомним, недавно Турция призвала Украину и Россию объявить мораторий на удары в Черном море.

Кроме того, в турецком МИДе намекнули, что Россия может применить ядерное оружие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Турция Военная помощь
Новости
В Киеве российский удар задел поликлинику
В Киеве российский удар задел поликлинику
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем