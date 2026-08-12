Правозащитники требуют в США заблокировать предоставление Украине нового оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление HRW.

Как Human Rights Watch объясняет свой призыв?

Недавно стало известно, что Анкара планирует передать ВСУ десяткам тысяч кассетных ракет, ракетных боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые десятилетиями хранились на складах Турции.

Правозащитники обратили внимание на то, что эти боеприпасы содержат более 10 миллионов взрывчатых суббоеприпасов.

"Сначала их частично производила Турция по лицензиям США. Артиллерийские снаряды, составляющие основную часть предложенного соглашения, США сняли с вооружения в 1994 году, когда гаубицы, использовавшие эти боеприпасы, были были сняты с вооружения", - сказано в заявлении.

По словам правозащитников, попадание устаревших кассетных боеприпасов в зону конфликта создает для гражданского населения гуманитарную угрозу, последствия которой будут трагическими.

"Влияние этих неточных и ненадежных боеприпасов, которым более 30 лет, на гражданское население стало одной из причин, почему 112 стран запретили такое оружие, присоединившись к международной Конвенции о кассетных боеприпасах", - заявила Николь Видерсхайм, заместитель директора Human Rights Watch в Вашингтоне.

Что говорят в США?

Недавно высокопоставленный представитель Государственного департамента США сообщил СМИ, что американские власти готовы поддержать решение Анкары по Украине.

По его словам, Турция планирует сократить запасы более старого вооружения, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на модернизации и поддержке имеющихся систем.

"Украина стремится приобрести эти системы, чтобы усилить свои наступательные и оборонительные возможности огневой поддержки, сопротивляясь российскому вторжению. Украина уже имеет боеприпасы такого же или практически аналогичного типа", - заявили в Госдепе.