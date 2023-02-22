ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правоохранителям дали доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях"

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 19:06
Правоохранителям дали доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях" Фото: правоохранители получили доступ к заявкам в системе "Шлях" (twitter com Straz_Graniczna)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители смогут получить удаленный доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгения Зборовского в эфире телемарафона.

Укртрансбезопасность открывает правоохранительным органам электронный доступ к заявкам мужчин от 18 до 60 лет, которые хотят пересечь границу с помощью системы "Шлях".

Зборовский объяснил, что ранее правоохранители направляли запросы в службу, чтобы узнать данные о мужчинах, пересекающих границу. Данные обрабатывались в течение одного-двух дней. Теперь же эту информацию они смогут получить онлайн в считанные минуты.

Отметим, что в систему "Шлях" вносятся данные о водителях-волонтёрах, которым предоставлено разрешение на выезд за границу в условиях военного положения.

Глава ДСБТ подчеркнул, что система "Шлях" полностью цифровизирована и каждый шаг пользователя фиксируется, что делает невозможным коррупционную составляющую.

“Сейчас правоохранители будут иметь собственный кабинет в системе "Шлях" и смогут в несколько кликов проверить ту или иную информацию о злоупотреблениях. Мы даем четкий и понятный месседж, что любая информация, поступающая в систему "Шлях" так же быстро поступает и в милицию, поэтому не стоит заниматься никакими манипуляциями. Поскольку правоохранители рассмотрят это в ближайшее время”, - уточнил Зборовский.

Напомним, недавно в Киевской области был задержан правонарушитель, предлагавший военнообязанным выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция пограничная служба
NEWS
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины