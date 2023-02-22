Правоохранителям дали доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях"

Правоохранители смогут получить удаленный доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгения Зборовского в эфире телемарафона .

Укртрансбезопасность открывает правоохранительным органам электронный доступ к заявкам мужчин от 18 до 60 лет, которые хотят пересечь границу с помощью системы "Шлях".

Зборовский объяснил, что ранее правоохранители направляли запросы в службу, чтобы узнать данные о мужчинах, пересекающих границу. Данные обрабатывались в течение одного-двух дней. Теперь же эту информацию они смогут получить онлайн в считанные минуты.

Отметим, что в систему "Шлях" вносятся данные о водителях-волонтёрах, которым предоставлено разрешение на выезд за границу в условиях военного положения.

Глава ДСБТ подчеркнул, что система "Шлях" полностью цифровизирована и каждый шаг пользователя фиксируется, что делает невозможным коррупционную составляющую.

“Сейчас правоохранители будут иметь собственный кабинет в системе "Шлях" и смогут в несколько кликов проверить ту или иную информацию о злоупотреблениях. Мы даем четкий и понятный месседж, что любая информация, поступающая в систему "Шлях" так же быстро поступает и в милицию, поэтому не стоит заниматься никакими манипуляциями. Поскольку правоохранители рассмотрят это в ближайшее время”, - уточнил Зборовский.