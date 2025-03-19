Правоохранители разоблачили в Ривненской области склад нелегальных сигарет с фабрики "Гоща"

В Ровенской области, в селе Бармаки, правоохранители разоблачили транзитный склад с подделками сигарет, произведенных на нелегальной табачной фабрике "Гоща", которая официально называется ООО "Украинское табачное производство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Евгения Плинского.

На складе хранилось более тысячи ящиков с подделками сигарет известных брендов: Rothmans, Winston, Kent. Также найдены и "фирменные" сигареты "Гощи" - Mustang. На всех была поддельная акцизная марка.

"На сегодня фабрика разделилась на мелкие элементы, которые в разных уголках страны продолжают работать и производить контрафактные сигареты. Одно из таких производств находится прямо под Киевом, в селе Синяк Киевской области. Буквально вчера в этом селе правоохранители обнаружили одну из линий, которая ранее работала в Гоще, а также большое количество как готовой продукции, так и сырья", - отметил журналист.

По его словам, под Киевом производили в основном L&M и Marlboro.

В 2024 году от деятельности "Гощи" государственный бюджет недополучил 3,5 млрд грн налогов. Согласно данным налоговой, приведенным Институтом социально-экономической трансформации, ООО "Украинское Табачное Производство" в 2024 году заказала 659 тонн табака. Такие объемы сырья позволяют произвести более 1 млрд сигарет, но предприятие уплатило менее 20 млн грн налогов.

Фабрика в Гоще входит в ТОП-3 нелегальных производителей подделок брендовых сигарет. Она входит в группу "Монако", которую связывают с Владиславом Гельзиным, экс-владельцем донецкой табачной фабрики "Хамадей".

Напомним, что в феврале 2024 года на границе с Румынией задержали газовозы с контрабандными сигаретами Marlboro на 4,5 млн грн, которые изготовили на табачной фабрике в Гоще. Дело стало резонансным и привлекло внимание послов G7 и спецпредставителей США.

Согласно последнему исследованию Kantar Украина за декабрь 2024 года, ООО "Украинское табачное производство" в Гоще занимает 15% нелегального рынка. В прошлом году это предприятие лишили лицензии.