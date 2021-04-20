Право на комфорт: в Україні з'явиться перший благодійний проект, який буде покращувати житлові умови дітей

20 квітня запускається благодійний проект "Право на комфорт", мета якого - фундаментальне поліпшення житлових умов дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО, усиновлених та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Автор проекту - відомий український дизайнер, архітектор і блогер Вікторія Файнблат, власниця дизайн-бюро Вікторії Файнблат.

Для реалізації соціального проекту, Вікторія заснувала однойменний благодійний фонд - "Право на комфорт".

"Я багато років долучалася до чужих благодійних проектів допомоги дітям - і мріяла створити власний, щоб об'єднувати людей і робити життя дітей щасливішими. Нарешті моя мрія збулася - я заснувала благодійний соціальний проект "Право на комфорт", - зазначила Вікторії Файнблат.

За проектом можна буде спостерігати на YouTubе-каналі дизайн-бюро Вікторії Файнблат з 20 квітня. Прем'єра першого випуску о 17:00.

Щоб допомогти якомога більшій кількості українських дітей, фонд запрошує компанії та волонтерів, яким не байдужа доля українських дітей, стати благодійниками і взяти активну участь у реалізації проекту "Право на комфорт".

Благодійний фонд "Право на комфорт" прагне привернути увагу до гострої соціальної проблеми - умов життя дітей в Україні, а також популяризувати волонтерський рух допомоги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.