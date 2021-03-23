ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Уряд зберігає прогноз відновлення економіки України після падіння у 2020 році

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 10:45
Уряд зберігає прогноз відновлення економіки України після падіння у 2020 році Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% залишається чинним. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"На 2021 рік ми зберігаємо прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП", - сказав міністр.

Як зазначили в прес-службі, за уточненими даними Держстату, падіння ВВП за 2020 рік складає 4,0%, що виявилося дещо кращим за оцінки Мінекономіки, які передбачали падіння ВВП на 4,2% та падіння ВВП на 4,8% прогнозу уряду, сформованого у березні 2020 року.

"Підтримкою економіки виступав внутрішній споживчий попит. Так, споживчі витрати за підсумком року зросли на 1,6% в умовах підвищення мінімальної (з 1 вересня 2020 року до 5 000 грн) та, відповідно, середньомісячної заробітної плати, зростання якої за підсумком року становило 7,4%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка ВВП економіка Міністерство економічного розвитку і торгівлі
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками