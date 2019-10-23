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Уряд відсторонив голову "Аграрного фонду"

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 19:27
Уряд відсторонив голову "Аграрного фонду"
Фото: Тимофій Милованов (mfa.gov.ua)

Раніше НАБУ звинуватило керівництво "Аграрного фонду" у змові з компанією Фірташа

Кабінет міністрів усунув голову "Аграрного фонду" Андрія Радченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова Facebook.

Відповідне рішення уряд ухвалив 23 жовтня. За словами Мілованова, на нову посаду буде відкритий конкурс. Також він заявив про необхідність закриття фонду.

Крім цього, уряд відсторонив голову Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу, а також його першого заступника Олександра Жука. Тимчасово виконуючим обов'язки голови призначено Ольга Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ підозрює керівництво "Аграрного фонду" у змові з підприємствами бізнесмена Дмитра Фірташа при закупівлі та зберіганні мінеральних добрив в 2017 році, що завдало шкоди держпідприємству на суму 243,41 млн грн.

Антимонопольний комітет 5 вересня по справі про зловживання групи Дмитра Фірташа на ринку мінеральних добрив в 2014-2017 роках наклав штраф на ТОВ "НФ Трейдінг Україна" в розмірі 107 млн грн. Відносно компаній "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", "Рівнеазот" і "Азот" (Черкаси) застосовано примусовий поділ.

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