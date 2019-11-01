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Уряд шукає стратегічного інвестора для "Укрпошти"

Новини » Політика     01.11.2019 - 00:09
Уряд шукає стратегічного інвестора для "Укрпошти"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку Гончарука, має бути приватизоване все, що не має стратегічного значення

Кабінет міністрів України шукає для державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" стратегічного інвестора. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в програмі "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

"Я вважаю, що має бути приватизовано все, що не має стратегічного значення. Стратегічного значення, звичайно, є компанії в Україні. Це "Укрпошта", це "Нафтогаз" і так далі і тому подібне. Це не означає, що туди не можуть заходити іноземні інвестори в капітал. Наприклад, на 5-7% або на 10% для того, щоб приходити з ресурсами і змінювати культуру всередині", - заявив Гончарук.

Він додав, що "Укрпошта" - це "окрема історія".

"Для пошти ми шукаємо стратегічного інвестора", - наголосив прем’єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів України допускає часткову приватизацію "Укрпошти". З його слів, уряд розглядає до десяти державних підприємств з соціально значимими функціями, до часткової приватизації яких можуть залучити іноземних інвесторів, зберігши контроль держави.

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Новини України УкрпоштаприватизацияОлексій Гончарук
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