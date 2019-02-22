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Уряд Ірландії оприлюднив законопроекти на випадок Brexit без угоди

Новини » Політика    22.02.2019 - 14:48
Уряд Ірландії оприлюднив законопроекти на випадок Brexit без угоди
Фото: Саймон Коувени (flickr.com)

Дані закони покликані захистити ірландських громадян, їх робочі місця

Уряд Ірландії оприлюднив законопроекти, покликані захистити економіку і соціальну сферу країни у випадку виходу Великобританії з ЄС без операції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

У преамбулі оприлюдненого документа вказується, що дані закони "покликані захистити ірландських громадян, їх робочі місця, забезпечити безперервний доступ до всіх послуг у соціальній сфері на території острова".

"Наші зусилля сьогодні, як і раніше, сфокусовані на взаємодії з ЄС з тим, щоб угода по Brexit відбулася, однак до дня виходу (Великобританії з ЄС, - ред.) залишилося 35 днів. Неузгоджений Brexit був би програшем для всіх - для Великобританії, Євросоюзу, Ірландії. Ми зобов'язані уникнути такого сценарію", - повідомив віце-прем'єр і глава МЗС Ірландії Саймон Коувени.

Нагадаємо, глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер не виключив "жорсткий" Brexit. Раніше британські депутати доручили Мей домогтися змін положення договору про гарантії збереження "прозорості" кордонів між Республікою Ірландія і Північною Ірландією.

РБК-Україна писало, що члени парламенту Британії відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.

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