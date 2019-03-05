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Урядова методика встановлення ціни на газ є незаконною, - Власенко

Новини » Політика    05.03.2019 - 15:36
Урядова методика встановлення ціни на газ є незаконною, - Власенко
Фото з прес-конференції (ba.org.ua)

За словами нардепа, подальше зростання тарифів було необґрунтованим і незаконним

Рішення суду у справі про ціну на газ фіксує, що базовий принцип встановлення ціни на газ, яким користується уряд, є незаконним і необґрунтованим, тому те, що оскаржена постанова втратила чинність, не має значення. Про це заявив на прес-конференції у Києві народний депутат "Батьківщини", юрист Сергій Власенко, повідомляє РБК-Україна

"Якщо первинні тарифи не мали економічного підґрунтя, то очевидно, що і подальше зростання було необґрунтованим і незаконним", –  наголосив парламентарій.

Як відомо, Окружний адміністративний суд м. Києва 4 березня задовольнив позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ.

Представник Тимошенко у суді Олексій Кучеренко перелічив 3 основні наслідки, які має це рішення суду.

Перший наслідок, за його словами, полягає в тому, що Тимошенко довела, що вміє відстоювати інтереси людей.

"Ми казали 3 роки, що ця ціна необґрунтована, і ми довели в суді, що вона незаконна. Команда Тимошенко прорахувала, що економічно обґрунтованою ціною за газ є 3,55 грн за 1 кубометр газу, а не 8,55 грн, як встановлено сьогодні", – наголосив Кучеренко.

Урядова методика встановлення ціни на газ є незаконною, - Власенко

Другий наслідок, за підрахунками Кучеренка, у тому, що за час, який діяла оскаржена постанова (2,5 роки), споживачі переплатили за газ зайвих 40-50 млрд грн. Тепер у споживачів виникають юридичні підстави вимагати перерахунку за переплачене.

Третій наслідок, як вважає Кучеренко, перемога команди Тимошенко у суді довела, що влада ухвалила непрофесійне рішення, яке призвело до збитків населення: "Члени уряду, які голосували за це рішення, мають відповідати і перед українцями, і перед правоохоронними органами за ухвалення таких непрофесійних рішень".

Кучеренко також нагадав, у суді очікує на рішення другий "тарифний" позов Юлії Тимошенко про скасування незаконних тарифів на тепло.

На переконання  Власенка, у будь-якій європейській країні уряд після подібного рішення суду негайно перерахував би тарифи, які були визнані економічно необґрунтованими. Однак влада вже заявила, що подаватиме апеляцію.

"Сьогодні кожен українець подумки звертається до влади на чолі з президентом Порошенком і просить його не оскаржувати це рішення, а виконати його по суті і визнати, що тарифи не обґрунтовані і знизити їх", – зазначив юрист.

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