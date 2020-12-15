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В уряді назвали строки запровадження накопичувальної пенсійної системи

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 14:58
В уряді назвали строки запровадження накопичувальної пенсійної системи
Фото: Марина Лазебна (www.msp.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У разі відмови від накопичувальної пенсії доведеться підвищувати податки

Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього Верховна рада повинна ухвалити у другому читанні законопроект щодо другого рівня системи.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначила Лазебна, у 2020 році парламент не встигне ухвалити законодавчі зміни.

"У 2021 році ми також не введемо другий рівень. Можливо, запровадження буде з 1 січня 2022 року, але за умови, що законопроект №2683 приймуть в першому кварталі 2021 року і всі, від кого залежить впровадження, засукають рукава і дуже добре попрацюють", - сказала вона.

За її словами, якщо накопичувальна пенсійна система не буде запроваджена, в Україні доведеться підвищувати рівень Єдиного соціального внеску.

"Так, доведеться це зробити. Або підвищувати інші податки, щоб фінансувати пенсії, на які не вистачить ЄСВ, тобто з державного бюджету", - сказала міністр.

Нагадаємо, 18 листопада Кабінет міністрів України схвалив проект закону щодо накопичувальної професійної пенсійної системи. Проект стосується працівників, зайнятих на шкідливих підприємствах.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.

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