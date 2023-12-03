Не правило, а безопасность. Полиция развеяла мифы об использовании автомобильных ремней

В Украине пользование ремнями безопасности в авто является обязательным, а за уклонение от этого водителя и пассажиров ждет штраф. Однако использование ремней это не только о соблюдении законов, но и о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Украины.

"Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом - в 1,8 раза, а в случае опрокидывания авто - в 5 раз", - сообщили правоохранители.

В полиции также напомнили, что нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами КУоАП предусматривает штраф в размере 510 гривен.

"Да стоит ли ваша жизнь эти средства?", - написали правоохранители в своем Telegram-канале.

Основы мифы о куличах безопасности

На небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать

"Непристегнутый водитель во время лобового столкновения имеет очень высокие шансы разбить головой стекло и в 9 из 10 случаев погибнуть", - пояснили сотрудники полиции.

Ремень мешает выбраться из горящего или тонущего автомобиля

В полиции рассказали, что современные пояса снимаются одним щелчком. В то же время они подчеркнули, что наибольшую опасность представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.

Во время путешествия на небольшие расстояния пояса безопасности не нужны

Правоохранители отметили, что согласно статистике, 75% случаев гибели водителя происходят в пределах 40 километров от его дома.

Пристегнутый взрослый может удержать ребенка на руках

" Даже при столкновении на скорости 30 км/ч на вашего малыша массой 7 кг будет действовать сила в 135 килограммов. Удержать такой вес невозможно", - сказали в полиции.

Пользоваться ремнем безопасности неудобно

Привыкнуть к ремню можно способом регулярного его использования. В таком случае у непристегнутого человека наоборот будет возникать чувство дискомфорта, когда ремень не застегнут.

Наиболее безопасное место в авто – за водителем

Сотрудники полиции заметили, что это место в авто только кажется более безопасным. Однако, не пристегивающийся на заднем сидении пассажир, в случае лобового столкновения рискует вылететь из авто, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выбрасывания из авто люди погибают.

В случае аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

" Безусловно, статистика свидетельствует, что у пассажира, оказавшегося во время ДТП вне салона, есть шанс на сохранение жизни. 1 из 100. Готовы рискнуть? Самая большая опасность во время аварии - это удар о части салона", - написали полицейские.

Если в машине есть подушки безопасности, то ремни не нужны

По данным правоохранителей.,подушка при раскрытии движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса.

Ремень безопасности не дает столкнуться с подушкой настолько быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них.

Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека

Ремень может вызвать ожоги или сломать ключицу и травмировать шейный отдел позвоночника, ведь во время резкого торможения тело по инерции двигается вперед.

Однако, эти травмы, по словам сотрудников полиции, ничто по сравнению с теми повреждениями, которые подстерегают пассажиров и водителя без ремней.

Пассажирам, сидящим на заднем сиденье пристегиваться необязательно

" Это крайне опасно не только для самих пассажиров, ведь водителя может убить даже вылетевший с заднего сидения ребенок. Также не стоит забывать о переворачивании машины - здесь альтернативы нет", - подчеркнули правоохранители.

ДТП в Украине

В последние недели произошел ряд ДТП в разных регионах Украины.

Так, 10 ноября, в Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей, а в Киеве на Караваевых дачах BMW протаранил пять машин.

Кроме того, ДТП с инкассаторами произошло в Ровенской области, четверо пострадавших, а в Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик, потому что его не смог удержать пьяная мать.

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