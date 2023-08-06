Не правильно оценивают перспективы. Подоляк ответил на заявление РФ о переговорах с Украиной

Официальная Москва совершенно неправильно оценивает свои перспективы по поводу переговоров с Украиной.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Поэтому любые "политико-дипломатические" форматы с участием России не могут быть использованы. Очевидно, что военная контроперация по восстановлению целостности территории Украины, принуждению России к соблюдению норм международного права и обеспечению масштабных выплат за накопленные военные преступления будет продолжена", - заявил он.

Подоляк добавил, что только значительные тактические поражения России на фронте могут оказать явное влияние на нынешнюю российскую политическую элиту.

Что предшествовало

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил изданию The New York Times, что на текущий момент для заключения мирного соглашения с Украиной нет оснований.

При этом он добавил, что Кремль намерен контролировать оккупированные территории Украины.

"Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - заявил Песков.

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