Не правильно оценивают перспективы. Подоляк ответил на заявление РФ о переговорах с Украиной
Официальная Москва совершенно неправильно оценивает свои перспективы по поводу переговоров с Украиной.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Поэтому любые "политико-дипломатические" форматы с участием России не могут быть использованы. Очевидно, что военная контроперация по восстановлению целостности территории Украины, принуждению России к соблюдению норм международного права и обеспечению масштабных выплат за накопленные военные преступления будет продолжена", - заявил он.
Подоляк добавил, что только значительные тактические поражения России на фронте могут оказать явное влияние на нынешнюю российскую политическую элиту.
Что предшествовало
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил изданию The New York Times, что на текущий момент для заключения мирного соглашения с Украиной нет оснований.
При этом он добавил, что Кремль намерен контролировать оккупированные территории Украины.
"Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - заявил Песков.
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