Без нових Фабрегасів і Погба: як Brexit змінить англійську Прем'єр-лігу

Фото: Поль Погба (premierleague.com)

Велика Британія напередодні Нового року офіційно завершила процес Brexit, це означає, що Сполучене Королівство відокремилося від Європейського Союзу. Наслідки цього процесу торкнуться і футболу. Розповідаємо, які зміни відбудуться в англійській Прем'єр-лізі.

Бальна система

АПЛ стала найбагатшим чемпіонатом у світі завдяки своїй приголомшливій світовій привабливості: мільйони людей щотижня дивляться на кращих талантів з усього світу. Але зміна правил у результаті Brexit означає, що англійські клуби не матимуть такої ж свободи, щоб підписувати кращих молодих гравців європейського футболу.

У зв'язку з новою системою дозволів на роботу, футболісти з паспортами ЄС тепер повинні отримати спеціальний дозвіл Governing Body Endorsement (GBE), який буде видаватися з використанням нової системи нарахування балів.

Гравець повинен набрати 15 очок, які будуть нараховуватися на основі кількості проведених міжнародних матчів, участі клубів у внутрішніх і континентальних змаганнях, а також рівня клубу і чемпіонату, яким належить гравець.

Ті ж правила будуть застосовуватися до тренерів і менеджерів. Наприклад, відповідно до нових критеріїв наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не отримав би GBE, оскільки він провів більшу частину своєї тренерської кар'єри лише в Норвегії.

Проте гравці і тренери, які автоматично не отримують дозвіл на роботу, можуть звернутися з проханням про виключення. Правила, як і багато іншого, пов'язане з Brexit, будуть постійно переглядатися.

Менше іноземних талантів

Вихід Великої Британії з ЄС означає, що клуби Прем'єр-ліги більше не будуть користуватися винятком з правил ФІФА про підписання неповнолітніх.

Головний орган світового футболу забороняє всі трансфери за кордон для осіб молодше 18 років, але робить виняток для пересування в межах Європейського економічного простору. Це дозволило Сеску Фабрегасу і Полю Погба в 16-річному віці переїхати в Англію, але тепер це буде неможливо.

Один зі способів обійти нові правила полягає в тому, щоб британські клуби мали зв'язок з асоційованим клубом в Європі. Найбільш яскравим прикладом є холдинг City Football Group (CFG), який володіє "Манчестер Сіті", а також має частки в командах нижчих дивізіонів Іспанії, Франції та Бельгії.

Власники "Лестера" компанія King Power також мають у своїй власності бельгійський клуб "Левен", а представник королівської сім'ї Саудівської Аравії принц Абдулла, що володіє "Шеффілд Юнайтед", також володіє часткою в бельгійській команді "Бєєрсхот" і близький до придбання французького "Шатору" .

Ці клуби можуть використовувати для підписання молодих гравців з ЄС до досягнення ними 18-річного віку, а також допомогти набрати їм необхідну кількість виступів для отримання GBE.

Більше місцевих гравців

Також клуби Прем'єр-ліги в поточному трансферному вікні будуть обмежені підписанням не більше трьох іноземних гравців молодше 21 року в одному трансферному вікні, а потім - не більше шести за сезон. Основна мета цього полягає в тому, щоб створити більше можливостей для молодих британських гравців.

Обмеження на залучення молодих гравців з-за кордону матимуть найбільший вплив на клуби Уеллса і Шотландії, де набагато більше трансферів з Європи не будуть відповідати критеріям GBE.