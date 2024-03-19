Работал бы в McDonald's, если бы не он. Роналду назвал желаемый клуб для завершения карьеры

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду из аравийского "Аль-Насра" запланировал возвращение на родину к концу выступлений на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TeamCRonaldo .

39-летний нападающий стремится вернуться в лиссабонский "Спортинг" на закате карьеры. Он воспитывался в структуре "львов" с 12-ти лет.

"Я завершу карьеру там. Я хочу отблагодарить их, даже если проведу там только один сезон. Они отыскали меня, когда никто не видел во мне потенциал, и вырастили. Без них я, наверное, работал бы в McDonald's", – признался Роналду.

В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт португальца с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми".