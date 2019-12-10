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У Празі проходить мітинг з вимогою відставки прем'єра Бабіша

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 22:02
У Празі проходить мітинг з вимогою відставки прем'єра Бабіша
Фото: мітинг в Празі (twitter.com/milionchvilek)

Мітинг з вимогою відставки доларового мільярдера Андрія Бабіша з поста прем'єра країни

У Празі 10 грудня проходить мітинг з вимогою відставки доларового мільярдера Андрія Бабіша з поста прем'єра Чехії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Організатором акції є чеська громадська організація "Мільйон миттєвостей для демократії". Мітингувальники вимагають, щоб Бабіш - олігарх, один з найбагатших громадян Чехії, ще до кінця цього року подав у відставку в разі, якщо він не позбудеться свого концерну Agrofert, що об'єднує понад 250 фірм і не звільнить з посади міністра юстиції Марію Бенешову, яка представляє в уряді владну популістську партію ANO.

За даними організаторів, взяли участь 60 тис. громадян. Поліція оцінює кількість учасників в приблизно 35 тис. чоловік.

Нагадаємо, 16 листопада в Празі в парку Letna в суботу, 16 листопада, проходив мітинг з вимогами до Бабішу. Представник асоціації "Мільйон миттєвостей" Бенджамін Ролл заявив, що в мітингу брали участь близько 300 тис. Чоловік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку червня в столиці Чехії на Вацлавській площі Праги відбулася акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешов, прем'єр-міністра Андрія Бабіша, а також забезпечення незалежності судової влади. За інформацією організаторів, протестувати тоді вийшли близько 120 тис. чоловік.

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