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"ПВО ничего не сбила". Под Москвой горит завод по производству электроники для ракет

Люберцы, Пятница 01 сентября 2023 11:07
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"ПВО ничего не сбила". Под Москвой горит завод по производству электроники для ракет Фото: из-за атаки БПЛА под Москвой горит завод по производству электроники для ракет (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Люберцах (Московская область) после атаки БПЛА произошел пожар на заводе. Там производят электронику для ракет.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По информации собеседника, "бавовна" произошла в результате атаки БПЛА, но точное их количество не уточняется.

"Собянин (мэр Москвы - ред.) соврал - ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", - рассказал Юсов.

По данным издания, эту операцию организовало ГУР Минобороны. Однако в самой разведке не подтверждают свою причастность или непричастность к произошедшему.

Ночная атака дронов на Россию

Напомним, что этой ночью россияне снова жаловались на "атаку беспилотников". Сначала они сбивали "неузнаваемый объект" в Пскове.

Затем об атаке БПЛА сообщили в Подмосковье, Курской и Белгородской области.

Так, по данным российских источников, два БПЛА якобы атаковали город Курчатов в Курской области. Там повреждено административное здание и жилой дом.

Кроме того, в московских аэропортах ночью объявляли план "Ковер". Из-за чего десятки рейсов на вылет и прилет задерживаются.

В свою очередь московский мэр Сергей Собянин заявлял о "работе ПВО рядом с Люберцами" и отмечал, что якобы пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву. Однако очевидцы жаловались на взрывы, а затем в сети показали кадры с места пожара.

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