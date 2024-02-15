Пожар тушили два часа, подстанция уничтожена. Новые подробности удара РФ по Львову (фото)
Во Львове ракетным ударом 15 февраля польностью уничтожена одна из подстанций. Пожар тушили около двух часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Было попадание в электроподстанцию во Львове. Поэтому начался пожар на площади ориентировочно 150 кв. м. Его тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали 6 единиц техники", - рассказал он.
По данным Козицкого, подстанция полностью уничтожена.
"Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов. Информации о погибших и пострадавших на этом объекте по состоянию на данный момент нет. Еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками", - добавил глава ОВА.
Последствия обстрела: подробно
Во Львове взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены припарковавшие рядом автомобили.
В результате этой атаки также пострадали:
- центр занятости;
- научно-исследовательский институт;
- школа;
- лицей.
Транспорт во Львове уже курсирует в обычном режиме.
Работа ПВО
Как добавил Козицкий, во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 05:01 по 07:10, в зону ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, защищающее небо над восемью областями на западе Украины, вошло 14 вражеских ракет. Из них 8 сбили.
Обстрел Львова
Российские войска 15 февраля устроили массированную атаку по Украине, использовав как дроны-камикадзе, так и ракеты. В нескольких городах, в том числе во Львове гремели взрывы.Сообщалось о работе ПВО.
Позже стало известно, что во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. На регион оккупанты направили больше 10 ракет. Кроме того, во время ракетной атаки на Львов пострадали три человека. Есть "прилет" в объект инфраструктуры, начался пожар. Позже выяснилось, что повреждены сразу несколько объектов облэнерго.
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