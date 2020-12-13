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Пожежа в Полтаві: поліція встановила особу загиблого

Полтава, Неділя 13 грудня 2020 09:24
Пожежа в Полтаві: поліція встановила особу загиблого
Фото: місце пожежі (pl.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув під час пожежі в кінотеатрі "Котляревського" у Полтаві. Ним виявився місцевий житель.

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області у своєму Facebook.

"Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі по вулиці Соборності, 31. Ним виявився місцевий хлопець, 1993 року народження", - вказано у повідомленні.

На даний час слідчі з’ясовують, яким чином загиблий потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, 9 грудня на місці пожежі в історичній будівлі в центрі Полтави виявили одне тіло. Поліція порушила кримінальну справу.

Пожежа спалахнула близько 4 ранку на території літнього майданчика одного з кафе.

Як писало РБК-Україна, будівля була побудована в 1810 році. В результаті вигоріли кілька ресторанів, обвалився дах.

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Новини України Надзвичайні події Полтавазагибліпожежа

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